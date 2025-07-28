6 украинских фамилий, которые в древности носили романтики: проверьте свою в списке

В древности фамилии часто возникали не только из названий профессий или мест проживания, но и из особенностей характера человека. Именно так появились особые родовые имена, которые отражали внутренний мир своих носителей.

LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о фамилиях, которые принадлежали романтикам. В Украине эти родовые имена не являются распространенными, поэтому они считаются очень редкими.

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Какие украинские фамилии давали романтикам?

Несколько веков назад романтические люди часто получали фамилии, которые происходят от слов "желать" или "радоваться". Такие родовые имена могли много рассказать о чувствах и внутреннем мире своих владельцев. Например, фамилии Бажай, Бажаненко и Бажайко возникли от слова "желать". Вероятно, они принадлежали людям, которые всегда стремились к лучшему и имели мечтательную натуру. В современном мире известно о 28 представителях этих родовых имен, которые сейчас проживают в Украине.

Кроме этого, романтикам принадлежали фамилии Радий и Раденко, образованные от слова "радость". Их носители, вероятно, были открытыми к миру людьми, которые излучали жизнерадостность. Сейчас насчитывается лишь 276 владельцев этих родовых имен, которые живут в Украине.

А вот фамилия Романкович свидетельствует о сентиментальности и склонности человека к глубоким переживаниям. Такое родовое имя часто давали тем, кто любил искусство. В современном мире известно об 1 носителе этой фамилии, который остался на территории Украины.

Фамилии, которые принадлежали романтикам / Фото Freepik

Какие фамилии принадлежали самым привлекательным украинцам?

Люди, которые выделялись среди других своей внешностью или обаянием, получали соответствующие фамилии. Иногда такие родовые имена свидетельствовали о приятных чертах лица. К фамилиям, которые давали самым красивым украинцам, принадлежат: