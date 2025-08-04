Несколько веков назад фамилии образовывали, учитывая черты характера человека. Так, наши предки давали особые родовые имена тем, кто имел насыщенную личную жизнь.

Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько. В современном мире подобные фамилии считаются довольно редкими в Украине.

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Какие фамилии давали соблазнителям в древности?

Жеребец

Эта фамилия часто принадлежала энергичным и импульсивным людям. Такие предки часто получали много внимания от противоположного пола. Сейчас известно о 321 носителе этого родового имени. Владельцы такой фамилии в основном живут в Киевской области.

Любимов

Ранее это родовое имя давали людям с добрым сердцем. Более того, они легко могли стать любимцами всей общины. Сейчас в Украине проживает 333 представителя этой фамилии. Чаще всего их можно встретить в Киевской области.

Залицяйло

Фамилия Залицяйло могла указывать на хорошее чувство юмора своих носителей. Люди с таким родовым именем имели настоящий талант к ухаживанию и не боялись отказов со стороны лиц противоположного пола. В современном мире только 10 украинцев могут похвастаться этой фамилией. Подавляющее большинство из них живет во Львовской области.

Греховодов

Это родовое имя давали только соблазнителям. Такие люди часто были теми, кто побуждал к "грешному" образу жизни. Что интересно, родовое имя Гріховодов считается очень редкими в Украине, ведь насчитывается лишь 7 его носителей, которые преимущественно живут в Полтавской области.

Фамилии, которые давали соблазнителям / Фото Freepik

Какие фамилии принадлежали ловеласам?

Родовое имя Бабий возникло как прозвище для мужчины, который не мог пройти мимо женщин. В народе бабниками называли тех, кто постоянно ухаживал и даже имел несколько романов одновременно. Сейчас известно о 15 403 владельцах этой фамилии, которые в основном живут на Западе Украины.

А родовое имя Кохан могло указывать на того, кого часто любили. Кроме этого, такая фамилия получали те, кому никогда не хватало женского внимания. Сейчас насчитывается лишь 5102 представителя этого родового имени, которые больше всего живут в Киевской области.