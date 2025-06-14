5 украинских фамилий, которые принадлежали развратникам: проверьте свою в списке

В древности фамилии часто были отражением характера, поступков или репутации человека. Так, человек, который любил вечеринки или ухаживания к противоположному полу, мог получить соответствующее родовое имя.

Об украинских фамилиях, которые принадлежали только развратникам – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

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Подборка украинских фамилий, которые ассоциировались с разбойниками

Гуляй

Это родовое имя могло принадлежать легкомысленным людям, которые любят вечеринки и несерьезные отношения. В Украине пока известно о 317 носителях этой фамилии. Они преимущественно живут в Киевской области. Фамилия Гуляй также упоминается в реестрах среди репрессированных.

Блудник

Наши предки давали такую фамилию только тем, кто отличался страстью к флирту и телесных утех. В современном мире насчитывается всего 2 человека, которые имеют это родовое имя. В основном они живут в Днепропетровской области.

Розпутняк

Фамилия Розпутняк указывает на умение соблазнять и очаровывать людей. Этим родовым именем могут похвастаться 73 украинца, которые преимущественно живут на Западе Украины.

Фамилии, которые давали развратникам / Фото Freepik

Блуденко

Эта фамилия могла принадлежать людям, которые обожали обольщать других и демонстрировать свою естественную красоту. Только 79 украинцев имеют такое родовое имя. Известно, что они преимущественно проживают в Днепропетровской и Херсонской области.

Бабий

Такое родовое имя давали соблазнителям, которые всегда были окружены вниманием противоположного пола и умели хорошо говорить. Эта фамилия считается довольно популярной, ведь занимает 155 место среди самых распространенных в Украине. 15 403 человека могут похвастаться этим родовым именем. В основном они живут на Западе Украины.

Какие фамилии принадлежали мечтательным и романтическим людям

Наши предки давали эти фамилии только тем, кто создавал различные образы и сценарии в своей голове, часто связанные с будущим или желаемыми ситуациями, и любил идеализировать все вокруг себя. Такие родовые имена происходят от слов, которые символизируют глубокие чувства и сильные эмоции. Среди этих фамилий: Бажайкин, Бажай, Романкович, Мрийченко, Мрийничук, Радченко, Раденко, Радий и Мечтай.