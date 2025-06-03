LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о фамилиях, которые давали только мечтательным и романтичным людям. Эти родовые имена принадлежали тем, кто также не боялся воплощать собственные мечты в реальность.

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Подборка украинских фамилий, которые принадлежали мечтателям и романтикам

Мечтательным и романтическим людям часто давали фамилии, что подчеркивали их стремление к прекрасному и эстетическому. Такие родовые имена происходят от слов, которые символизируют глубокие чувства и сильные эмоции. Наши предки давали эти фамилии только тем, кто создавал различные образы и сценарии в своей голове, часто связанные с будущим или желаемыми ситуациями, и любил идеализировать все вокруг себя. К таким родовым именам относятся:

Радий – считается редкой фамилией, ведь известно о 47 его носителях.

Раденко – насчитывается 229 представителей такого родового имени.

Радченко – занимает 88 место среди самых распространенных в Украине. Сейчас известно о более 20 000 носителей этой фамилии.

Мрийничук – не осталось владельцев такого родового имени в Украине.

Мрийченко – не осталось представителей этой фамилии в Украине.

Романкович – не осталось владельцев такого родового имени в Украине.

Бажай – им могут похвастаться 27 человек.

Бажайкин – редкая фамилия, которую имеет 1 человек.

Мрий – 22 украинца имеют это родовое имя.

Фамилии, которые давали романтикам / Фото Freepik

Какие фамилии давали самым красивым украинцам

В основном такие родовые имена принадлежали привлекательным людям, которые имели интересные черты лица и любили ухаживать за собой. К фамилиям, которые давали только самым красивым людям, принадлежат: Статный, Красивый, Миленко, Бравый, Беленький, Миловидов и Солнечный.