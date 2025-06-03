LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про прізвища, які давали лише мрійливим і романтичним людям. Ці родові імена належали тим, хто також не боявся втілювати власні мрії у реальність.

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Добірка українських прізвищ, які належали мрійникам і романтикам

Мрійливим і романтичним людям часто давали прізвища, що підкреслювали їхнє прагнення до прекрасного та естетичного. Такі родові імена походять від слів, які символізують глибокі почуття та сильні емоції. Наші пращури давали ці прізвища лише тим, хто створював різноманітні образи та сценарії у своїй голові, часто пов'язані з майбутнім або бажаними ситуаціями, й полюбляв ідеалізувати все навколо себе. До таких родових імен належать:

Радій – вважається рідкісним прізвищем, адже відомо про 47 його носіїв.

Раденко – налічується 229 представників такого родового імені.

Радченко – займає 88 місце серед найпоширеніших в Україні. Нині відомо про понад 20 000 носіїв цього прізвища.

Мрійничук – не залишилося власників такого родового імені в Україні.

Мрійченко – не залишилося представників цього прізвища в Україні.

Романкович – не залишилося власників такого родового імені в Україні.

Бажай – ним можуть похизуватися 27 людей.

Бажайкін – рідкісне прізвище, яке має 1 людина.

Мрій – 22 українці мають це родове ім'я.

Прізвища, які давали романтикам / Фото Freepik

Які прізвища давали найкрасивішим українцям

Здебільшого такі родові імена належали привабливим людям, які мали цікаві риси обличчя та полюбляли доглядати за собою. До прізвищ, які давали лише найгарнішим людям, належать: Статний, Гарний, Миленко, Бравий, Біленький, Миловидов і Сонячний.