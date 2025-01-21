Ваши предки жили за океаном: 3 фамилии, которые имеют американское происхождение

В Украине существует небольшое количество фамилий, которые происходят из Соединенных Штатов Америки. Несмотря на свою редкость, эти родовые имена поражают своим звучанием.

Владельцев таких фамилий осталось не так много в Украине. О фамилиях американского происхождения – рассказывает 24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Подборка фамилий американского происхождения

Джонсон

Это родовое имя достаточно распространено в англоязычных странах и переводится как "сын Джона". Однако такую фамилию нельзя назвать популярной в Украине, поскольку известно лишь о 16 его носителях. Больше всего представителей этого родового имени проживает в Киеве и Запорожье. Эта фамилия упоминается среди репрессированных.

Смит

Эта фамилия является одной из самых популярных в США и переводится как "кузнец". В Украине такое родовое имя имеет только 62 человека, большинство из которых проживает в Киевской и Николаевской областях. Эта фамилия также упоминается среди репрессированных.

Бриг

Это родовое имя происходит из английского языка, а именно от слова brig, что трактуется как "двухмачтовый корабль". Такая фамилия считается довольно редкой, поскольку известно лишь о 7 ее владельцах. В основном носители этого родового имени живут в Киеве. Оно упоминается среди репрессированных и также людей, живших во времена Первой мировой войны, Голодомора и Второй мировой войны.

Фамилии американского происхождения / Фото Freepik

Какие еще есть фамилии иноязычного происхождения

Немало украинских фамилий имеет венгерское происхождение. Их можно услышать в разных уголках государства. Эти родовые имена появились в давние времена и сохранились до сих пор. К таким фамилиям относятся: Балога, Папп, Ковач, Молнар, Шош, Боднар и Сабо.

Что интересно, некоторые украинские фамилии имеют немецкое происхождение. К таким родовым именам относятся: Акер, Бавер, Бекер, Вольф, Гайер, Гобер, Лангер, Найдер, Пельц, Райтер, Шнайдер, Адермах, Зальцман, Райтман и Цимерман.

Кроме этого, в Украине можно также услышать фамилии, образованные от латинских слов. Среди таких родовых имен: Патер, Рорат, Герба, Кауза, Кугнат, Кашталян, Робур, Фуга, Манус и Литус.