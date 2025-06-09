В вашем роду были князья и бояре: 17 украинских фамилий, которые имеют аристократические корни
- В Украине существуют фамилии с аристократическими корнями, которые указывают на княжеское или благородное происхождение предков.
Например, Князь, Княжук, Острожский, Корецкий.
В Украине можно услышать немало фамилий, которые когда-то принадлежали представителям аристократии и верхушке общества. Эти родовые имена обычно указывают на княжеское или благородное происхождение предков.
LifeStyle24 со ссылкой на книгу "Происхождение украинской фамилии" украинского исследователя Валентина Лученко рассказывает подробнее о фамилиях, которые имеют благородные корни.
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Подборка украинских фамилий, имеющих благородное происхождение
Большинство украинских родовых имен связано с социальным статусом человека, поэтому вполне вероятно, что предки некоторых граждан могли возглавлять наше государство в прошлом. В современном мире сохранилось много фамилий, которые в древности принадлежали князьям. Например, Князь, Княжук, Княжинский, Сапига, Хоткевич и Нимерович. Что интересно, в Украине сейчас проживают почти 2000 владельцев этих фамилий.
К тому же на благородное происхождение указывают родовые имена, которые имеют суффиксы -ский и -цкий. Только шляхта, бояре и казацкая старшина могли похвастаться такими фамилиями, которые передавались потом по наследству. Обычно эти родовые имена образовывали от названий городов, где жили предки. К таким фамилиям относятся: Острожский, Корецкий, Вишневецкий, Косаковский и Ружинский.
Среди других аристократических родовых имен:
- Любомирский;
- Корецкий;
- Полуботок;
- Самойлович;
- Апостол;
- Скоропадский.
Какая украинская фамилия принадлежала древнегреческим царям
Фамилия Атамас указывает на древнегреческие корни. Это родовое имя оно происходит от имени правителя города Орхоменос. Мужчина был внуком бога Прометея, который похитил огонь с Олимпа и передал его людям.
По легендам, Атамас имел бурную личную жизнь. Он был несколько раз женат. Сначала мужчина сделал предложение руки и сердца богине облаков Нефели, но впоследствии покинул ее ради дочери правителя Фив, по имени Ино. Однако эти отношения также довольно скоро завершились, ведь Атамас влюбился в дочь царя лапифов, которую звали Фемисто.