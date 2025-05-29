7 украинских фамилий, которые имеют странное значение: проверьте свою в списке

Нередко наши предки достаточно креативно подходили к созданию фамилий. Именно поэтому некоторые родовые имена сразу запоминались другим и вызывали восторг.

LifeStyle24 со ссылкой на портал "Украинский интерес" рассказывает подробнее о фамилиях, которые имеют необычное значение. Эти родовые имена считаются довольно распространенными в Украине.

Интересно Вот эти 15 украинских фамилий возникли в эпоху Средневековья: проверьте свою в списке

Подборка украинских фамилий с необычным значением

Каплун

Эта фамилия означает "кастрированный петух" или "пища из мяса кастрированного петуха". Сейчас известно о 3374 ее носителях, которые преимущественно проживают в Киеве и Харькове. Родовое имя упоминается среди представителей еврейства, киевского мещанства и репрессированных.

Стогний

Такое родовое имя трактуется как "человек, который постоянно стонет и жалуется" и имеет 1857 владельцев в Украине. Подавляющее большинство представителей этой фамилии живет в Харькове и Киеве. Что интересно, это родовое имя не упоминается в казацких реестрах.

Слета

Фамилия Слета означает "надоедливый и надоедливый", поэтому принадлежало людям, которых можно было так охарактеризовать. Сейчас известно о 542 носителях этого родового имени, которые в основном живут в Харькове и Запорожье. Эта фамилия упоминается среди репрессированных.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Ливак

Эта фамилия трактуется как "тот, кто использует рабочее время для дополнительных подработок" или "левша". В современном мире известно о 521 владельце такого родового имени, который живет в Кривом Роге, что в Днепропетровской области, и Подгорном, что во Львовской области. Фамилия Ливак упоминается среди представителей еврейства и репрессированных.

Чупрун

Такое родовое имя означает "простолюдин". В Украине, а именно в Одессе и Киеве, живут 713 носителей этой фамилии. Важно отметить, что родовое имя Чупрун упоминается в казацких реестрах за 1756 год.

Какие еще фамилии имеют необычное значение

Родовое имя Копыл означает "деревянное сапожное орудие, которым пользуются для изготовления обуви" и имеет 2208 носителей в Украине.

В то же время существует еще одна фамилия, которая имеет необычное значение. Родовое имя Кучма трактуется как "высокая баранья шапка" или "взъерошенные волосы". Этим родовым именем могут похвастаться 4260 украинцев.