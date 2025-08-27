Вы точно их слышали: 10 украинских фамилий, которые звучат как ругательства
- Существуют украинские фамилии, которые звучат как ругательство, например, Баран, Козел, Пипа.
- Фамилии похожие на матерные слова: Хуессу, Дурунда, Пиструил, Бесовский.
В современном мире можно часто услышать забавные фамилии. Они возникли вследствие древних прозвищ, черт характера, физических признаков или даже бытовых слов.
Более того, существуют такие украинские фамилии, которые даже напоминают бранные слова. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогический ресурс "Родные".
Интересно Эти 10 украинских фамилий давали самовлюбленным украинцам: проверьте свою в списке
Какие украинские фамилии звучат как ругань?
В прошлом предки часто получали фамилии по прозвищам, которые закреплялись в общинах. Поэтому то, что нам сейчас кажется ругательством или шуткой, в XVII – XIX веках было абсолютно привычным способом идентификации. Среди украинских фамилий, которые звучат как ругательство:
- Баран – 9883 носители этой фамилии сейчас проживают в Украине.
- Козел – им могут похвастаться 3035 украинцев.
- Пипа – насчитывается 421 владелец такого родового имени.
- Дуренков – считается редкой фамилией, ведь известно лишь о 2-х его носителях.
- Бздик – не осталось носителей в Украине.
- Свинарчук – 816 украинцев имеют такую фамилию.
- Псярук – известно о 16 владельцах этого родового имени.
- Курвановский – остался 1 носитель такой фамилии, который проживает в Одесской области.
- Дрыгало – насчитывается 93 представителя этого родового имени.
- Бздюлева – известно о 1-м носителе такой фамилии, который сейчас живет в Николаевской области.
Какие украинские фамилии похожи на матерные слова?
- Хуессу – им может похвастаться 1 украинец.
- Дурунда – в Украине проживают 225 носителей этого родового имени.
- Пиструил – 11 владельцев такой необычной фамилии.
- Бесовский – сейчас известно о 30 носителях этого уникального родового имени.
- Шмаровоз – такая фамилия является одним из самых распространенных в этой подборке, ведь его имеют 363 человека.
- Срайчук – 30 носителей этого родового имени.
- Йолопенко – только 3 человека имеют такую фамилию.