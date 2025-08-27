В современном мире можно часто услышать забавные фамилии. Они возникли вследствие древних прозвищ, черт характера, физических признаков или даже бытовых слов.

Более того, существуют такие украинские фамилии, которые даже напоминают бранные слова. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогический ресурс "Родные".

Какие украинские фамилии звучат как ругань?

В прошлом предки часто получали фамилии по прозвищам, которые закреплялись в общинах. Поэтому то, что нам сейчас кажется ругательством или шуткой, в XVII – XIX веках было абсолютно привычным способом идентификации. Среди украинских фамилий, которые звучат как ругательство:

Баран – 9883 носители этой фамилии сейчас проживают в Украине.

– 9883 носители этой фамилии сейчас проживают в Украине. Козел – им могут похвастаться 3035 украинцев.

– им могут похвастаться 3035 украинцев. Пипа – насчитывается 421 владелец такого родового имени.

– насчитывается 421 владелец такого родового имени. Дуренков – считается редкой фамилией, ведь известно лишь о 2-х его носителях.

– считается редкой фамилией, ведь известно лишь о 2-х его носителях. Бздик – не осталось носителей в Украине.

– не осталось носителей в Украине. Свинарчук – 816 украинцев имеют такую фамилию.

– 816 украинцев имеют такую фамилию. Псярук – известно о 16 владельцах этого родового имени.

– известно о 16 владельцах этого родового имени. Курвановский – остался 1 носитель такой фамилии, который проживает в Одесской области.

– остался 1 носитель такой фамилии, который проживает в Одесской области. Дрыгало – насчитывается 93 представителя этого родового имени.

– насчитывается 93 представителя этого родового имени. Бздюлева – известно о 1-м носителе такой фамилии, который сейчас живет в Николаевской области.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Какие украинские фамилии похожи на матерные слова?