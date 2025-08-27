У сучасному світі можна часто почути кумедні прізвища. Вони виникли внаслідок давніх прізвиськ, рис характеру, фізичних ознак або навіть побутових слів.

Ба більше, існують такі українські прізвища, які навіть нагадують лайливі слова. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічний ресурс "Рідні".

Які українські прізвища звучать як лайка?

У минулому предки часто отримували прізвища за прізвиськами, які закріплювалися у громадах. Тому те, що нам зараз здається лайкою чи жартом, у XVII – XIX століттях було абсолютно звичним способом ідентифікації. Серед українських прізвищ, які звучать як лайка:

Баран – 9883 носії цього прізвища наразі проживають в Україні.

– 9883 носії цього прізвища наразі проживають в Україні. Козел – ним можуть похизуватися 3035 українців.

– ним можуть похизуватися 3035 українців. Пипа – налічується 421 власник такого родового імені.

– налічується 421 власник такого родового імені. Дуренков – вважається рідкісним прізвищем, адже відомо лише про 2-х його носіїв.

– вважається рідкісним прізвищем, адже відомо лише про 2-х його носіїв. Бздик – не залишилося носіїв в Україні.

– не залишилося носіїв в Україні. Свинарчук – 816 українців мають таке прізвище.

– 816 українців мають таке прізвище. Псярук – відомо про 16 власників цього родового імені.

– відомо про 16 власників цього родового імені. Курвановський – залишився 1 носій такого прізвища, який проживає на Одещині.

– залишився 1 носій такого прізвища, який проживає на Одещині. Дригало – налічується 93 представники цього родового імені.

– налічується 93 представники цього родового імені. Бздюлєва – відомо про 1-го носія такого прізвища, який наразі мешкає на Миколаївщині.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Які українські прізвища схожі на матюки?