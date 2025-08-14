14 августа, 11:29
В вашем роду были бедные люди: 16 украинских фамилий, которые указывают на жизнь в нищете
Основні тези
- Украинские фамилии могут указывать на финансовое положение предков, в частности на жизнь в бедности.
- Перечислено 16 фамилий, которые могут свидетельствовать о материальных трудностях.
Украинские фамилии могут многое рассказать о жизни наших предков. Так, родовые имена помогают понять, какое финансовое положение было у предков.
Например, некоторые фамилии указывают на то, что человек стоял перед материальными трудностями, поэтому ему приходилось жить в бедности. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".
Какие фамилии давали бедным людям?
- Босий – 13 носителей этой фамилии проживают в Украине.
- Босак – известно о 1527 владельцах такого родового имени.
- Босенко – насчитывается 2488 представителей этой фамилии.
- Бурлака – считается распространенной фамилией, ведь известно о 7276 его носителей.
- Гета – 334 украинцы могут похвастаться таким родовым именем.
- Гетало – 426 носителей этой фамилии живут в Украине.
- Гетенко – считается редкой фамилией, потому что известно лишь о 8 его владельцах.
- Голик – 2843 представителей этого родового имени.
- Голиш – осталось 639 носителей этой фамилии.
- Голяк – 1527 человек имеют такое родовое имя.
- Дерновой – известно о 454 носителях этой фамилии.
- Калюжный – 4181 украинец имеет эту фамилию.
- Капара – 27 носителей такого родового имени живут в Украине.
- Нетяга – известно о 405 представителях этой фамилии.
- Нечволод – 321 человек имеет эту фамилию.
- Нужденко – только 81 украинец может похвастаться таким родовым именем.
