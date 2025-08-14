Украинские фамилии могут многое рассказать о жизни наших предков. Так, родовые имена помогают понять, какое финансовое положение было у предков.

Например, некоторые фамилии указывают на то, что человек стоял перед материальными трудностями, поэтому ему приходилось жить в бедности. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какие фамилии давали бедным людям?

Босий – 13 носителей этой фамилии проживают в Украине.

– 13 носителей этой фамилии проживают в Украине. Босак – известно о 1527 владельцах такого родового имени.

– известно о 1527 владельцах такого родового имени. Босенко – насчитывается 2488 представителей этой фамилии.

– насчитывается 2488 представителей этой фамилии. Бурлака – считается распространенной фамилией, ведь известно о 7276 его носителей.

– считается распространенной фамилией, ведь известно о 7276 его носителей. Гета – 334 украинцы могут похвастаться таким родовым именем.

– 334 украинцы могут похвастаться таким родовым именем. Гетало – 426 носителей этой фамилии живут в Украине.

– 426 носителей этой фамилии живут в Украине. Гетенко – считается редкой фамилией, потому что известно лишь о 8 его владельцах.

– считается редкой фамилией, потому что известно лишь о 8 его владельцах. Голик – 2843 представителей этого родового имени.

– 2843 представителей этого родового имени. Голиш – осталось 639 носителей этой фамилии.

– осталось 639 носителей этой фамилии. Голяк – 1527 человек имеют такое родовое имя.

– 1527 человек имеют такое родовое имя. Дерновой – известно о 454 носителях этой фамилии.

– известно о 454 носителях этой фамилии. Калюжный – 4181 украинец имеет эту фамилию.

– 4181 украинец имеет эту фамилию. Капара – 27 носителей такого родового имени живут в Украине.

– 27 носителей такого родового имени живут в Украине. Нетяга – известно о 405 представителях этой фамилии.

– известно о 405 представителях этой фамилии. Нечволод – 321 человек имеет эту фамилию.

– 321 человек имеет эту фамилию. Нужденко – только 81 украинец может похвастаться таким родовым именем.

Фамилии, которые принадлежали бедным людям / Фото Freepik

