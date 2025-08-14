14 серпня, 11:29
У вашому роду були бідні люди: 16 українських прізвищ, які вказують на життя в злиднях
Основні тези
- Українські прізвища можуть вказувати на фінансове становище предків, зокрема на життя в бідності.
- Перераховано 16 прізвищ, які можуть свідчити про матеріальні труднощі.
Українські прізвища можуть багато розповісти про життя наших предків. Так, родові імена допомагають зрозуміти, яке фінансове становище було у пращурів.
Наприклад, деякі прізвища вказують на те, що людина поставала перед матеріальними труднощами, тому їй доводилося жити в бідності. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Які прізвища давали бідним людям?
- Босій – 13 носіїв цього прізвища проживають в Україні.
- Босак – відомо про 1527 власників такого родового імені.
- Босенко – налічується 2488 представників цього прізвища.
- Бурлака – вважається поширеним прізвищем, адже відомо про 7276 його носіїв.
- Гета – 334 українці можуть похизуватися таким родовим іменем.
- Гетало – 426 носіїв цього прізвища живуть в Україні.
- Гетенко – вважається рідкісним прізвищем, бо відомо лише про 8 його власників.
- Голик – 2843 представників цього родового імені.
- Голиш – залишилось 639 носіїв цього прізвища.
- Голяк – 1527 людей мають таке родове ім'я.
- Дерновий – відомо про 454 носії цього прізвища.
- Калюжний – 4181 українець має це прізвище.
- Капара – 27 носіїв такого родового імені живуть в Україні.
- Нетяга – відомо про 405 представників цього прізвища.
- Нечволод – 321 людина має це прізвище.
- Нужденко – лише 81 українець може похизуватися таким родовим іменем.
Нагадаємо, що наша редакція днями розповідала про українські прізвища, які існують понад 1000 років. Ці родові імена мають особливу історію.