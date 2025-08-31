Некоторые фамилии скрывают в себе целые истории о жизни предков, их труд, характер или даже трудности, с которыми им приходилось сталкиваться. Такие родовые имена могут рассказать много информации о своих носителях, ведь за ними стоит непростая судьба поколений.

В современном мире эти фамилии считаются редкими, поэтому их нечасто можно услышать в Украине. О родовых именах, которые принадлежали людям с тяжелой судьбой – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".

Какие фамилии давали людям с тяжелой судьбой?

Некоторые украинские фамилии несут в себе отпечаток тяжелой судьбы их носителей. Эти родовые имена принадлежали обычно тем, кто сталкивался со многими трудностями на собственном пути или тяжело работал ради достижения своей цели. Среди фамилий, которые давали людям с тяжелой судьбой:

Одинокий – не осталось носителей в Украине. Однако известно, что эта фамилия принадлежала людям, которые жили в одиночестве или потеряли близких.

Вдовый и Вдовийчук – считаются довольно редкими фамилиями, ведь насчитывается всего 5 их представителей. Владельцы этих родовых имен обычно теряли своих любимых людей.

Безродный – сейчас известно о 168 украинцах, которые могут похвастаться таким родовым именем. В древности эта фамилия принадлежала людям, которые в раннем возрасте потеряли родных и близких.

Голодный – сейчас в Украине насчитывается 250 владельцев этого родового имени. Оно принадлежало преимущественно людям, которые не имели денег даже на еду, из-за чего плохо питались.

Бедный – 722 человека могут похвастаться этим родовым именем. В древности так часто называли тех, кто постоянно имел финансовые трудности.

Несчастный – 11 украинцев имеют такую фамилию. Наши предки давали это родовое имя тем украинцам, которые пережили трагедию в семье и остались без близких.

Покинутый – не осталось носителей в Украине. Вероятно, эту фамилию давали людям, которые были сиротами.

Фамилии, которые принадлежали людям с тяжелой судьбой / Фото Freepik

Какие еще фамилии указывают на тяжелую судьбу предков?