Деякі прізвища приховують у собі цілі історії про життя предків, їхню працю, характер чи навіть труднощі, з якими їм доводилося стикатися. Такі родові імена можуть розповісти багато інформації про своїх носіїв, адже за ними стоїть непроста доля поколінь.

У сучасному світі ці прізвища вважаються рідкісними, тому їх нечасто можна почути в Україні. Про родові імена, які належали людям з важкою долею – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища давали людям з важкою долею?

Деякі українські прізвища несуть у собі відбиток важкої долі їхніх носіїв. Ці родові імена належали зазвичай тим, хто стикався з багатьма труднощами на власному шляху або важко працював заради досягнення своєї мети. Серед прізвищ, які давали людям з важкою долею:

Самотній – не залишилося носіїв в Україні. Однак відомо, що це прізвище належало людям, які жили на самоті або втратили близьких.

Вдовий і Вдовійчук – вважаються доволі рідкісними прізвищами, адже налічується усього 5 їх представників. Власники цих родових імен зазвичай втрачали своїх коханих людей.

Безрідний – наразі відомо про 168 українців, які можуть похизуватися таким родовим іменем. У давнину це прізвище належало людям, які у ранньому віці втратили рідних і близьких.

Голодний – нині в Україні налічується 250 власників цього родового імені. Воно належало переважно людям, які не мали грошей навіть на їжу, через що погано харчувалися.

Бідний – 722 людина можуть похизуватися цим родовим іменем. У давнину так часто називали тих, хто постійно мав фінансові труднощі.

Нещасний – 11 українців мають таке прізвище. Наші предки давали це родове ім'я тим українцям, які пережили трагедію в родині та залишилися без близьких.

Покинутий – не залишилося носіїв в Україні. Ймовірно, це прізвище давали людям, які були сиротами.

Які ще прізвища вказують на важку долю предків?