Эти 10 украинских фамилий давали самовлюбленным украинцам: проверьте свою в списке
- В Украине исторически фамилии отражали черты характера, в частности самоуверенность.
Такие фамилии, как Божко, Дундук и Индик, сохранились до наших дней.
В Украине еще несколько веков назад фамилии часто отражали черты характера их носителей. И если кто-то был слишком самоуверенным или любил хвастаться, то люди быстро давали ему соответствующее родовое имя.
Что интересно, эти фамилии сохранились до наших времен, поэтому их можно услышать на территории нашей страны. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на общество "Краевед" им. Василия Ивановича Маслова.
Какие фамилии давали самовлюбленным украинцам?
- Божко – известно о 9057 владельцев фамилии, которые живут во всех областях Украины.
- Дундук – 433 носителя, которые в основном живут на Юге Украины.
- Индик – 487 представителей родового имени, которые преимущественно живут в Запорожской и Сумской областях.
- Индиченко – им могут похвастаться 276 украинцев, которые в основном живут в Киевской области.
- Кокош – в Украине насчитывается 507 владельцев этой фамилии, которые преимущественно живут в Одесской области.
- Кокошко – считается редким родовым именем, ведь известно о 632 его носителях. Представителей этой фамилии часто можно увидеть в Киевской и Черновицкой областях.
- Кокоша – 623 носители этого родового имени в основном живут в Киевской и Черниговской областях.
- Нетреба – 1594 владельцы такой фамилии живут почти во всех областях Украины.
- Коровай – известно о 742 носителях такой фамилии. Они преимущественно живут в Черниговской области.
- Нетребко – 671 человек может похвастаться этой фамилией. Представители такого родового имени преимущественно живут в Киевской и Черниговской областях.
Какие фамилии давали самым привлекательным украинцам?
В древности фамилии нередко отражали не только профессию или место рождения человека, а и его внешность. Именно красота становилась причиной для появления благозвучных родовых имен. К фамилиям, которые давали самым красивым украинцам, принадлежат:
- Голый – известно о 233 его носителях.
- Хороший – 145 владельцев этой фамилии.
- Хорошун – 1902 представителя такого родового имени, которые ныне проживают в Украине.
- Хорошко – им могут похвастаться 1084 украинца.
- Чистик – насчитывается 149 владельцев этой фамилии.
- Форемный – 31 владелец этой фамилии живет в Украине.
- Миленко – известно о 355 представителях такого родового имени.
- Миловидов – 26 носителей этой редкой фамилии.