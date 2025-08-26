Такие фамилии, как Божко, Дундук и Индик, сохранились до наших дней.

В Украине еще несколько веков назад фамилии часто отражали черты характера их носителей. И если кто-то был слишком самоуверенным или любил хвастаться, то люди быстро давали ему соответствующее родовое имя.