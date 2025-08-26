Такі прізвища, як Божко, Дундук та Індик, збереглися до наших днів.

В Україні ще кілька століть тому прізвища часто відображали риси характеру їхніх носіїв. І якщо хтось був занадто самовпевненим чи полюбляв вихвалятися, то люди швидко давали йому відповідне родове ім'я.