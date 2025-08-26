Ці 10 українських прізвищ давали самозакоханим українцям: перевірте своє у списку
- В Україні історично прізвища відображали риси характеру, зокрема самовпевненість.
Такі прізвища, як Божко, Дундук та Індик, збереглися до наших днів.
В Україні ще кілька століть тому прізвища часто відображали риси характеру їхніх носіїв. І якщо хтось був занадто самовпевненим чи полюбляв вихвалятися, то люди швидко давали йому відповідне родове ім'я.
Що цікаво, ці прізвища збереглися до наших часів, тому їх можна почути на території нашої країни. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на товариство "Краєзнавець" ім. Василя Івановича Маслова.
Які прізвища давали самозакоханим українцям?
- Божко – відомо про 9057 власників прізвища, які живуть в усіх областях України.
- Дундук – 433 носії, які здебільшого живуть на Півдні Україні.
- Індик – 487 представників родового імені, які переважно живуть у Запорізькій і Сумській областях.
- Індиченко – ним можуть похизуватися 276 українців, які здебільшого живуть на Київщині.
- Кокош – в Україні налічується 507 власників цього прізвища, які переважно живуть на Одещині.
- Кокошко – вважається рідкісним родовим іменем, адже відомо про 632 його носіїв. Представників цього прізвища часто можна побачити у Київській та Чернівецькій областях.
- Кокоша – 623 носії цього родового імені здебільшого живуть на Київщині та Чернігівщині.
- Нетреба – 1594 власники такого прізвища живуть майже в усіх областях України.
- Коровай – відомо про 742 носії такого прізвища. Вони переважно мешкають на Чернігівщині.
- Нетребко – 671 людина може похизуватися цим прізвищем. Представники такого родового імені переважно живуть на Київщині та Чернігівщині.
Які прізвища давали найпривабливішим українцям?
У давнину прізвища нерідко відображали не лише професію чи місце народження людини, а і її зовнішність. Саме врода ставала причиною для появи милозвучних родових імен. До прізвищ, які давали найгарнішим українцям, належать:
- Гожий – відомо про 233 його носії.
- Хороший – 145 власників цього прізвища.
- Хорошун – 1902 представники такого родового імені, які нині проживають в Україні.
- Хорошко – ним можуть похизуватися 1084 українці.
- Чистик – налічується 149 власників цього прізвища.
- Форемний – 31 власник цього прізвища живе в Україні.
- Миленко – відомо про 355 представників такого родового імені.
- Миловидов – 26 носіїв цього рідкісного прізвища.