Ваши предки были торговцами и купцами: 6 украинских фамилий, которые имели предприниматели

В древности многие украинские фамилии отражали черты характера или род занятий предков. В частности, купцы, торговцы и предприниматели нередко получали родовые имена, связанные с их профессией.

Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" украинского языковеда Юлиана Редько.

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Подборка украинских фамилий, которые принадлежали торговцам и купцам

Крамаренко

В древности эта фамилия принадлежала людям, которые плодотворно занимались развитием торговой сферы. В Украине сейчас проживает 9034 представителей такого родового имени. Более того, оно занимает 319-е звено среди самых популярных в Украине. В основном носители этой фамилии живут в Харькове, Киеве и Запорожье.

Крамар

Наши предки часто давали такое родовое имя тем, кто владел собственным магазином. В современном мире пока известно о 3798 носителях такой фамилии. Они преимущественно проживают в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Крамарчук

Фамилия Крамарчук считается редкой, потому что насчитывается лишь 858 ее владельцев. Большинство представителей этого родового имени живет в Киевской и Харьковской областях.

Фамилии, которые давали предпринимателям / Фото Razvan Chisu, Unsplash

К фамилиям, которые принадлежали торговцам и купцам, также относятся:

Купеческий – 293 носителя родового имени, которые преимущественно проживают на Западе Украины.

– 293 носителя родового имени, которые преимущественно проживают на Западе Украины. Купчик – им может похвастаться 932 человека, которые в основном проживают в Виннице, Киеве и Хмельницком.

– им может похвастаться 932 человека, которые в основном проживают в Виннице, Киеве и Хмельницком. Купец – известно о 827 владельцах этого родового имени, которые живут на Закарпатье, Черкасской и Киевской областях.

Фамилии, которые возникли в давние времена

На украинские корни предков могут указывать особые суффиксы фамилий. Именно они отражают традиции и обычаи наших предков в древности. Самыми распространенными среди суффиксов являются: -енко, -ук, -юк, -ак, а также -ский, -цкий и -зкий.

Кроме этого, украинское происхождение имеют родовые имена с суффиксами -ак и -як, которые встречаются в основном на Западе Украины. Например, Ермак, Приймак, Сторчак, Галущак, Ковпак, Портяк, Шуляк, Шестак, Щербак и Ярмак.