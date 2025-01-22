Скрывают в себе древнюю историю: 24 украинские фамилии, образованные от женских имен

В древности наши предки нередко давали фамилии, происходящие от женских имен. Эти родовые имена демонстрируют, как глубоко почиталась роль матери в семье.

Такие фамилии обычно образовывались путем добавления определенных суффиксов, характерных для украинского языка. Об украинских фамилиях, которые происходят от женских имен – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Этимологический словарь украинских фамилий".

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Подборка украинских фамилий, которые происходят от женских имен

Подобные фамилии часто указывали на происхождение, подчеркивая, что конкретный человек происходит из рода, где женщина, вероятно, была главой семьи. Например, родовые имена Василищенко, Василисюк, Василишин и Василисяк могли свидетельствовать о том, что предок этого человека был сыном или дочерью Василисы.

Что интересно, много фамилий также образовалось от имени Горпина, что является формой римского варианта Агриппина. Среди них: Горпиненко, Горпинчук, Горпинич и тому подобное.

В то же время немалое количество украинцев может похвастаться фамилиями, образованными от имени Галина, что имеет древнегреческие корни и означает "покой". Среди таких вариантов: Галенко, Гальчук, Галкевич, Галюк, Галинец и Галич.

Кроме этого, нередко в Украине можно услышать фамилии, которые происходят от имени Ярина, что трактуется как "солнечная" и "светлая". К ним относятся: Яренко, Яринчук, Ярич, Яринюк, Яринский и тому подобное.

К тому же фамилии, образованные от имени Варвара, что имеет древнегреческое происхождение и означает "иностранка" или "варварка", достаточно популярны среди украинцев. Варваренко, Варварчук, Варварук, Варварюк, Варварич, и Варварецкий – распространенные родовые имена, поэтому их представители живут во всех областях Украины.

Фамилии, которые происходят от женских имен / Фото Freepik

Какие существуют древнейшие фамилии в Украине

В Киевской Руси люди нередко, вместо фамилий, имели прозвища. Они помогали подчеркнуть черты характера, внешности или род занятий носителя. Впрочем, эти прозвища не наследовались и не имели официального статуса. К древнейшим родовым именам относятся:

Сулима;

Логвиненко;

Билан;

Жадан;

Балух;

Найда;

Скорик;

Величко.

Большинство подобных фамилий не сохранилось до современности. Однако некоторые древние родовые имена еще можно услышать в Украине