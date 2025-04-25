Их часто можно услышать в Украине: 11 фамилий, которые имеют польское происхождение

В современном мире многие украинские семьи могут похвастаться фамилиями польского происхождения. Эти родовые имена довольно легко распознать, ведь они имеют соответствующие суффиксы.

Чаще всего фамилии польского происхождения можно услышать на тех территориях, которые когда-то были под властью Речи Посполитой. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на книгу "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

Интересно 14 украинских фамилий, которые указывают на греческое происхождение: проверьте свое в списке

Подборка украинских фамилий польского происхождения

В регионах Украины, которые ранее принадлежали Речи Посполитой, можно встретить фамилии, имеющие окончания: -чук, -ук, -ак и -юк. Что интересно, они происходят от имен, которые дети получали во время обряда крещения. Среди таких фамилий:

Гаврилюк – 30971 владелец.

Левчук – 10680 представителей.

Василюк – 6111 носителей.

Погребняк – 5910 владельцев.

Попильнюк – 49 представителей.

Ткачук – 45009 носителей.

Подавляющее большинство польских родовых имен имеют окончание -ский или -цкий. В древности такие фамилии давали только представителям элиты и аристократии. Впрочем, со временем эти родовые имена распространились среди народа. К таким фамилиям относятся:

Галицкий – 1972 носители.

Вишневский – 3679 владельцев.

Ковалевский – 2384 представителей.

Валевский – 124 носителя.

Потоцкий – 966 владельцев.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Какие признаки указывают на русифицированные фамилии

Одним из распространенных способов русификации было добавление или замена окончаний. Например, фамилия Бондарь приобретала форму Бондарь или Бондарев, а Резник превращали в Резник или Резников.

Также частыми были случаи, когда в родовых именах букву "х" заменяли на "ф", поэтому Хоменко становился Фоменко. В то же время иногда из фамилии изымали украинский суффикс, вместо этого добавляя типичный для русского языка: "-ов", "-ин", "-ой". Так, Пономарив превращался в Пономарев, Роговец – на Роговцеву, а Донец – на Донцова.