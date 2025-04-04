5 редких фамилий турецкого происхождения, которые есть в Украине: проверьте свою в списке

В Украине можно услышать очень мало фамилий, имеющих турецкие корни. Они появились вследствие исторических связей между нашей страной и Османской империей, а также из-за тесных контактов с крымскими татарами.

В современном мире эти родовые имена встречаются в разных регионах страны, особенно на юге. LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает о фамилиях турецкого происхождения, владельцы которых живут в Украине.

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Подборка фамилий турецкого происхождения

Мустафа

Эта фамилия происходит от имени Мустафа, которое означает "честный" и "избранный". В древности ее владельцами были семьи турецких султанов. Известно, что в Украине проживают 300 человек, которые могут похвастаться этой фамилией. Они преимущественно живут в Харькове и Луганске.

Доган

Такая фамилия также имеет турецкое происхождение и переводится как "сокол". Ее раньше давали только военным и представителям знати Османской империи. В современном мире только 76 украинцев имеют это родовое имя. Преимущественно они живут в Херсонской области.

Коч

В переводе с турецкого языка эта фамилия означает "баран". Вероятно, ее давали очень упрямым людям или тем, кто работал с овцами. В Украине эту фамилию имеет 81 человек, который живет в Николаевской области.

Фамилии турецкого происхождения / Фото Freepik

Демир

Это редкая фамилия переводится как "ковкое железо". Ее владельцами были кузнецы, которые отличались выносливостью и силой духа. В Украине эту фамилию имеют 39 человек, которые преимущественно живут в Одесской области.

Озтюрк

Такая фамилия переводится с турецкого языка как "настоящий турок". Известно о 23 украинцах, которые имеют это родовое имя. В основном они живут в Одесской области.

Какие еще фамилии имеют польское происхождение

В древности фамилии польского происхождения образовывались, учитывая профессию, черты характера, внешность, социальный статус или место рождения человека. Так, некоторые родовые имена указывали на название местности, где проживал или работал носитель. Такие фамилии передавались из поколения в поколение и часто формировались на территориях, которые в течение длительного времени находились под контролем Речи Посполитой.

Левчук, Василюк, Погребнюк, Попильнюк, Ткачук, Кондратюк и Гаврилюк – родовые имена, которые указывают на польское происхождение. По словам исследователя Валентина Бендюги, эти фамилии образовывали от имен, которые давали детям во время обряда крещения.