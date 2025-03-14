Самый красочный праздник года: что известно о фестивале Холи и как его отмечают

В начале марта традиционно отмечают праздник Холи. Его считают самым ярким днем в году, который символизирует победу добра над злом и приход весны.

Кроме этого, Холи нередко называют фестивалем цветов, а все из-за особой традиции. Об истории этого дня и его праздновании – рассказывает LifeStyle24.

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Холи 2025: история праздника

Этот праздник происходит из Индии, а его корни уходят в древнеиндийскую мифологию. Одна из самых популярных легенд связана со святым Прахладом и демоном Холикой. Царю Хираньякашипу не нравилось то, что его сын был преданным поклонником бога Вишну. Император стремился, чтобы все поклонялись только ему, но эту идею осуждал Прахлада. Для того чтобы избавиться от сына, царь приказал сестре святого Холике заманить парня в огонь. Девушка имела особую защиту от пламени, но Вишну вмешался и спас Прахладу от смерти. Так, вместо святого, погибла Холика, сгорев в огне.

Именно поэтому на праздник Холи появилась традиция зажигать костры в Индии. Этот процесс напоминает о сожжении Холики и очищении от всего плохого.

Фестиваль Холи / Фото holi.in.ua

Как празднуют Холи

Праздник Холи традиционно отмечается на следующий день после первого полнолуния в марте. В этом году он приходится на ночь с 13 на 14 марта. Преимущественно люди отмечают этот праздник в течение двух дней. В первый, Холика Дахан, граждане разжигают большие костры, где сжигают чучело Холики. В то же время люди поют, танцуют и совершают разнообразные ритуалы, прося защиты от зла. На следующий день, Рангвали Холи, граждане выходят на улицы, обсыпают друг друга яркими порошковыми красками и начинают развлекаться. Обычно используют натуральные краски из цветов и трав или специальные цветные порошки.

Несмотря на то, что Холи считается традиционным индийским праздником, сегодня его отмечают во многих странах мира. За пределами Индии, он получил популярность в Великобритании, США, Канаде, Непале, Шри-Ланке, Бангладеше и даже в Украине. В крупных городах преимущественно организуют тематические фестивали с красками, музыкой, танцами и традиционными угощениями.

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