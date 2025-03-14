Кроме того, этот день напоминает, что сила украинской нации – в ее людях, которые, несмотря на все вызовы, выбирают свободу и независимость. Об истории Дня украинского добровольца – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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День украинского добровольца 2025: история праздника

14 марта в 2014 году первые сотни добровольцев прибыли на полигон в Новые Петровцы. В условиях российской агрессии против Украины сформировался батальон бойцов Самообороны Майдана, которые, не дожидаясь мобилизации, решили стать на защиту своей Родины.

В то же время начали создаваться добровольческие формирования Национальной гвардии Украины и патрульной службы полиции особого назначения под руководством Министерства внутренних дел. За первый год российско-украинской войны в боях приняли участие почти 40 батальонов, большинство из которых впоследствии трансформировалась в воинские части силовых структур.

С тех пор украинские добровольцы стали важной частью обороны страны. Они первыми отправлялись на передовую, защищая суверенитет Украины в горячих точках – Иловайске, Дебальцево и Донецком аэропорту. Многие из этих подразделений впоследствии вошли в состав Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и других силовых структур.

День украинского добровольца 2025 / Фото Freepik

Когда начали отмечать День украинского добровольца

В 2017 году для бойцов-добровольцев Верховная Рада Украины утвердила официальный праздник. Так, ежегодно 14 марта в стране проходят мероприятия в честь военных, среди которых торжественные церемонии награждения, встречи с ветеранами и мемориальные акции.

Обратите внимание! 24 Канал подготовил поздравления с Днем украинского добровольца в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным, которые отмечают этот праздник.

День украинских добровольцев напоминает нам о важности единства, готовности защищать свою страну и отстаивать ее свободу. Бойцы стали щитом Украины в самые тяжелые времена и продолжают им быть в условиях полномасштабного вторжения. Подвиг добровольцев навсегда останется в истории нашего государства.