Астрологи назвали 3 знака зодиака, которые упорно не хотят взрослеть

Некоторые знаки зодиака не любят строгих правил, скучной ответственности и фраз вроде "надо повзрослеть". Для некоторых это еще и способ побега от реальности.

Овен, Близнецы и Рыбы, иметь в душе "детство" – это хорошо, а иногда еще и очень полезно. Однако взрослая жизнь требует другого характера и отношения к событиям, пишет LifeStyle24.

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Овен

Овны не признают компромиссов, не любят ограничений и считают, что во время взросления можно потерять себя. Их энергия неисчерпаема, как у ребенка, постоянно хочет чего-то нового. "Хочу" звучит громче "я должен" – и выливается как в преимущество, так и проблему.

Гороскоп для Овнов

Близнецы

У Близнецов сохраняется юношеский интерес ко всему: людям, новостям, шуткам и идеям. Им быстро становится скучно во "взрослой" роли, где нужны стабильность, тишина и ответственность.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Рыбы могут создать реальность в своем воображении и жить в ней. А когда жизнь требует серьезности, они просто "исчезают". Этот знак зодиака не хочет взрослеть не потому, что не умеет, а потому, что ему больно видеть, как умирает мир иллюзий и розовых очков.

Гороскоп для Рыб

Время от времени так бывает, что нападает усталость от работы. Но сейчас некоторые знаки зодиака уже находятся на грани.