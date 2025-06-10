Кто из знаков зодиака в Клубничное полнолуние найдет друзей – может быть именно вы

Легкая энергия лета будет способствовать новым знакомствам и неожиданным встречам. А Клубничное полнолуние некоторым знакам принесет подарок в виде дружбы, которой очень сильно не хватало.

Телец, Рак и Козерог, Клубничная Луна дает все шансы найти новых настоящих друзей – не просто для хорошего совместного времяпрепровождения, а для родства душ, пишет LifeStyle24.

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Телец

Харизматичность и коммуникабельность Тельцов будут на самом высоком уровне. Это идеальное время, чтобы знакомиться с новыми людьми на вечеринках, в поездках или онлайн. Один из новых знакомых может быстро стать тем, кто будет понимать с полуслова.

Гороскоп для Тельцов

Рак

У Раков появится шанс познакомиться с людьми, которые разделяют их взгляды, идеи или увлечения. Астрологи убеждены, что это не поверхностные знакомства – это люди, с которыми хочется говорить часами или молчать, и это будет комфортно для обоих.

Гороскоп для Раков

Козерог

Козероги долго искали друзей, которые не будут завидовать, а искренне радоваться, которые будут поддерживать, а не обвинять. И уже через несколько часов такой человек войдет в их жизнь. Астрологи рекомендуют отпустить прошлое, ведь сердце и душа готовы открыться новой связи.

Гороскоп для Козерогов

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