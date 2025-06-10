Телець, Рак і Козоріг, Полуничний Місяць дає всі шанси знайти нових справжніх друзів – не просто для гарного спільного проводження часу, а для споріднення душ, пише LifeStyle24.

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Телець

Харизматичність й комунікабельність Тельців будуть на найвищому рівні. Це ідеальний час, щоб знайомитись з новими людьми на вечірках, у поїздках або онлайн. Один із нових знайомих може швидко стати тим, хто розумітиме з півслова.

Гороскоп для Тельців

Рак

У Раків з'явиться шанс познайомитись з людьми, які розділяють їхні погляди, ідеї чи захоплення. Астрологи переконані, що це не поверхневі знайомства – це люди, з якими хочеться говорити годинами або ж мовчати, і це буде комфортно для обох.

Гороскоп для Раків

Козоріг

Козороги довго шукали друзів, які не заздритимуть, а щиро радітимуть, які підтримуватимуть, а не звинувачуватимуть. І вже за лічені години така людина увійде у їхнє життя. Астрологи рекомендують відпустити минуле, адже серце та душа готові відкритись новому зв'язку.

Гороскоп для Козорогів

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