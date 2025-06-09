Телець і Скорпіон, доля цього тижня підготувала шанс на щось справжнє, глибоке та щире. І навіть, якщо це не буде кохання з першого погляду, це точно буде початок історії, яку захочеться прожити безліч разів, пише LifeStyle24.

До слова Скорпіони можуть розраховувати на позитивні зміни: гороскоп на 9 червня

Телець

Цього тижня Тельці стануть справжніми магнітами для серйозних і щирих знайомств. Не виключено, що кохання всього життя з'явиться несподівано: у магазині, на прогулянці або в кав'ярні. Астрологи підказують, що треба бути відкритими, й тоді доля сама вас знайде. Особливо це стосується другої половини тижня.

Гороскоп для Тельців

Скорпіон

Зараз Скорпіони перебувають на максимальному енергетичному підйомі. Якщо з'явиться нова людина, то вона не просто приверне увагу, а вразить своїм внутрішнім світом і поглядами на життя. Це не про легкий флірт – це зустріч, яка відкриє "душу". Варто бути чесними з собою – серце знає, кого шукає.

Гороскоп для Скорпіонів

Прощання з минулим – це важливий етап, який потрібно пройти. Старі образи чи сподівання завдають болю й заважають рухатись до щасливого майбутнього.