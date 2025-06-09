Сьогодні краще уникати суперечок, спробуйте одразу згладити всі гострі кути, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 9 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 червня для Овнів

Овни отримають багато позитивних новин. Несподіванкою буде подарунок від старого друга, який принесе багато позитивних емоцій.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 червня для Тельців

Сьогодні точно не той день, коли можна допізна лежати у ліжку. Понеділок має бути активним: прийміть контрастний душ, приготуйте поживний сніданок, а також не забудьте про легку розминку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 червня для Близнюків

До Близнюків несподівано завітають родичі. Астрологи рекомендують дотримуватись спокійного спілкування й не згадувати про старі образи.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 червня для Раків

Побутові справи сьогодні точно не на першому місці. Віддайте перевагу тим завданням, які вже декілька днів чекають на свою реалізацію.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 9 червня для Левів

Леви проживатимуть понеділок без особливих емоційних переживань. Ближче до вечірнього часу можна розраховувати на цікаве знайомство.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 9 червня для Дів

Не беріть на себе додаткових зобов'язань, адже ви з ними точно не впораєтесь. Краще погоджуйтесь на те, у чому відчуваєте впевненість.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 червня для Терезів

Перша половина дня буде дуже продуктивною. Це додасть оптимізму та більше сили.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 червня для Скорпіонів

Мабуть, у житті Скорпіонів розпочинається довготривала біла смуга. Позитивні зміни стосуватимуться як робочих, так і ділових стосунків. Ретельніше займайтесь плануванням справ, які пов'язані з фізичними затратами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 червня для Стрільців

Є шанс зустріти людину, яка змінить ваше життя. Сьогодні Стрільці перебуватимуть на піку своєї активності.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 червня для Козорогів

Усе, що пов'язане з темою кохання, буде сьогодні сприятливим. Астрологи рекомендують почекати з тими справами, які забирають багато часу та зусиль.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 червня для Водоліїв

Водоліям треба розпланувати здоровий ритм життя: легкі фізичні навантаження, збалансоване харчування, вживання вітамінів, прогулянки на свіжому повітрі тощо. Спробуйте урізноманітнити своє дозвілля.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 червня для Риб

Риби ризикують втратити значну частину своїх коштів. Легковажність та неуважність стануть винуватцями такої події.

Літо лиш почалось, а це означає, що деякі знаки вже знаходяться на шляху до нових відкриттів. Астрологи кажуть, що це буде захопливо.