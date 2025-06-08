Терези, Скорпіон і Козоріг, час подякувати минулому за уроки й відпустити його. Попереду чекає нове життя зі своїми привілеями та застереженнями, пише LifeStyle24.

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Терези

Цей знак зодіаку зберігає у серці людей, спогади, образи та надії, які вже давно втратили свій сенс. Вже цього місяця доля підкине ситуацію, яка покаже, що настав час відпустити минуле. Такий крок допоможе повернути собі силу та наснагу до життя.

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Скорпіон

Скорпіони можуть носити у собі біль роками. Але зараз прийшов момент внутрішнього звільнення. Червень вимагатиме емоційної трансформації, однак не треба чекати на вибачення чи справедливості, треба просто відпустити.

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Козоріг

Козороги дуже часто прив'язуються до стабільності, що продовжують триматись за те, що давно вже не їхнє: робота, стосунки, пріоритети. Однак у перший літній місяць відкриється вікно можливостей, і щоб пройти крізь нього, доведеться відпустити все, що завдавало болю.

Гороскоп для Козорогів

Контроль – це добре, але не завжди. У деяких знаків зодіаку він перетинає дозволені межі.