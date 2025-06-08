Весы, Скорпион и Козерог, время поблагодарить прошлое за уроки и отпустить его. Впереди ждет новая жизнь со своими привилегиями и предостережениями, пишет LifeStyle24.

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Весы

Этот знак зодиака хранит в сердце людей, воспоминания, обиды и надежды, которые уже давно потеряли свой смысл. Уже в этом месяце судьба подбросит ситуацию, которая покажет, что пришло время отпустить прошлое. Такой шаг поможет вернуть себе силу и воодушевление к жизни.

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Скорпион

Скорпионы могут носить в себе боль годами. Но сейчас пришел момент внутреннего освобождения. Июнь потребует эмоциональной трансформации, однако не надо ждать извинений или справедливости, надо просто отпустить.

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Козерог

Козероги очень часто привязываются к стабильности, что продолжают держаться за то, что давно уже не их: работа, отношения, приоритеты. Однако в первый летний месяц откроется окно возможностей, и чтобы пройти сквозь него, придется отпустить все, что причиняло боль.

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Контроль – это хорошо, но не всегда. У некоторых знаков зодиака он пересекает дозволенные границы.