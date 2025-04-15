Самые хитрые знаки зодиака: кто оказался в списке

Некоторые знаки зодиака имеют врожденное желание выгоды и умение "обойти" правила. Они – мастера манипуляций, психологической игры и стратегического мышления.

Скорпион, Козерог и Водолей, в вашем случае хитрость – это не измена, а умение действовать разумно и на опережение, пишет LifeStyle24.

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Скорпион

Скорпионов называют королями хитрости. Они могут очень быстро понять чужие намерения и умеют влиять на людей, не сказав ни слова. Их ходы трудно просчитать, и если они чего-то хотят, то рано или поздно это получат.

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Козерог

Козероги никому не бросают пыль в глаза, а строят планы как архитекторы. Их хитрость заключается не в манипуляции, а в способности использовать время, ситуацию или людей максимально разумно. Если они молчат – значит обдумывают как выиграть с минимумом потерь.

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Водолей

Хитрость Водолеев заключается в нестандартности. Они легко и спокойно обходят ограничения, выбирают неожиданные пути, и делают это быстро, что никто не успевает этого заметить. Этот знак зодиака не играет по чужим правилам, а создает собственные.

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