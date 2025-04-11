Близнецы, Лев и Весы, изучайте язык флирта и не закрывайте свое сердце, ведь оно может найти кого-то особенного, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Открытое сердце и острый ум будут притягивать людей как магнит. Близнецы везде будут находиться в центре внимания, а окружение отдаст должное в теме флирта. Свиданий будет очень много, но среди них может быть и то, которое получит статус особого.

Гороскоп для Близнецов

Лев

Весна 2025 – это звездное время для Львов в сфере любви. Будет казаться, что только вы выбираете с кем и когда будет следующее свидание. И хотя все может начаться как игра, одно из свиданий обязательно отзовется сердцу настоящими чувствами.

Гороскоп для Львов

Весы

Знакомства будут приятными и теплыми, а свидания – романтическими и эстетическими. Весов будут приглашать на прогулки, ужины при свечах, спектакли или кино. И хотя выбор будет довольно непростым – сам процесс точно вдохновит.

Гороскоп для Весов

А кто-то отправится в романтическое путешествие. Для них начнется новый этап в отношениях.