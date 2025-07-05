2 знака зодиака, которые не доверяют людям – что об этом известно

Доверие – это то, что не каждый знак зодиака может дарить другим. Чаще всего они ставят защиту выше открытости, и не зря, ведь их опыт и интуиция редко подводят.

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Скорпион

Скорпионы – настоящие мастера эмоциональной брони. Они могут быть страстными, верными и глубокими, но довериться кому-то – настоящий вызов. Этот знак зодиака привык держать все под контролем, поэтому открытость для него – это уязвимость, которой пытается избежать. Только после многочисленных "проверок" Скорпионы впускают кого-то в свой внутренний мир.

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Козерог

Козероги практичны и осторожны. Они не склонны доверять словам – только делам. Для этого знака нужно много времени, чтобы поверить человеку. Козероги не показывают настоящих эмоций даже друзьям, потому что считают, что доверие – это привилегия, которую нужно заслужить. А еще этот знак долго помнит обиды и очень болезненно переживает предательство.

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