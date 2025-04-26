Очередное испытание – 2 знака зодиака, которые устали от ошибок

Астрологи убеждены, что есть время учиться, а есть время ошибаться. В мае некоторые из знаков зодиака поймут, что цикл разочарований достиг предела.

Дева и Скорпион, май станет для вас моментом глубокого очищения. Это точно не конец, а новый старт, пишет LifeStyle24.

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Дева

Этот знак зодиака долго анализирует свои поступки, взвешивает каждый шаг и очень боится ошибок. Однако чрезмерный контроль и страх потери приводит к тому, что часто эти ошибки происходят. Уже вскоре Девы могут почувствовать усталость от постоянного самообвинения. Но в то же время они поймут, что не стоит стремиться к идеалу, достаточно просто быть честным.

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Скорпион

Внутренние кризисы являются частыми гостями в жизни Скорпионов. Они их и закаляют, и истощают. Вскоре придет осознание, что пришло время прекратить повторять старые сценарии – особенно в любви и доверии. Ошибки сделаны, поэтому сейчас время выстраивать новую реальность.

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Кто-то уже может планировать летний отпуск, ведь астрологи прогнозируют незабываемый отдых.