Что нужно знать о 3 знаках зодиака, которые ведут двойную жизнь

Некоторые знаки зодиака хорошо играют несколько ролей, что иногда сами не до конца знают, кем являются на самом деле. Они умеют маскировать эмоции, вести несколько сюжетных линий одновременно, а иногда – жить на два фронта.

Близнецы, Скорпион и Рыбы, вы можете вести двойную жизнь по разным причинам, к примеру, из потребности контроля или из эмоциональной нестабильности, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Близнецы умеют жить сразу в нескольких реальностях: быть вежливыми – и взрывными, влюбленными – и дистанционными, искренними – и манипулятивными. Астрологи говорят, что это не всегда честность – это талант адаптироваться к контексту, хотя грань между гибкостью и двойственностью тонкая.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Скорпионы редко показывают себя настоящими – и часто живут в своем внутреннем мире. Их двойная жизнь – это эмоциональная тайна: могут искренне любить – и при этом ничего не говорить. Могут поддерживать – и в то же время что-то скрывать.

Гороскоп для Скорпионов

Рыбы

Этот знак зодиака часто имеет второй внутренний мир, который гораздо привлекательнее внешнего. Рыбы могут жить мечтой, фантазией или романом – при этом внешне выглядеть спокойно и привычно. Они скрывают чувства, симпатии или параллельные отношения – не из лукавства, а из-за страха потерять что-то дорогое.

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