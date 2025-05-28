Их стоит остерегаться – 3 знака зодиака, которые являются энергетическими вампирами

После разговора с некоторыми людьми может ощущаться истощенность, даже если ничего особенного не произошло. Астрологи говорят, что в зодиакальном круге есть знаки, которые подсознательно или иногда вполне сознательно "высасывают" энергию других, не потому, что злые – просто им так легче регенерироваться или чувствовать себя нужными.

Рак, Дева и Скорпион, каждый из вас может вытянуть из других людей определенный ресурс, однако таким поведением злоупотреблять точно не стоит, пишет LifeStyle24.

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Рак

Раки – очень заботливые и добрые, но когда чувствуют себя незащищенными, то легко идут на эмоциональный шантаж. Они могут "выжимать" из других внимание и сочувствие, напоминая о своей уязвимости. Иногда этот знак зодиака делает это непреднамеренно – просто ему нужно, чтобы кто-то прожил "эмоцию" вместе с ними.

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Дева

Девы очень редко устраивают эмоциональные сцены, но истощают из-за чрезмерной критики, замечания и мелочности. Их потребность все исправить может вызвать тревогу и усталость у тех, кто рядом. Астрологи говорят, что такое проживать бывает энергетически непросто, даже если это происходит с любовью.

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Скорпион

Скорпионы – харизматичные, загадочные, но часто создают вокруг себя напряженную атмосферу. Они умеют "впиваться" в самое слабое место собеседника, иногда даже не осознавая этого. Этот знак зодиака требует глубоко чувствовать других, но это требует много энергии от собеседников. После разговора со Скорпионами многие чувствуют эмоциональную усталость.

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