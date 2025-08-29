Конец лета и начало осени обещают быть особенно удачными для тех знаков зодиака, которые давно работают над своей карьерой. Некоторые могут получить шанс подняться по карьерной лестнице и наконец получить заслуженное признание.

Телец, Дева и Козерог, уже в ближайшее время можете услышать хорошую новость от руководства. Настойчивость и профессионализм станут главным козырем на пути к карьерному росту, пишет LifeStyle 24.

Телец

Тельцы известны своим трудолюбием и ответственностью. Они не боятся рутинной работы, но всегда доводят дела до конца. Именно эта черта может принести им повышение, ведь руководство заметит надежность и искреннюю преданность делу.

Дева

У Дев сейчас благоприятный период для того, чтобы выйти на новый уровень. Внимательность к деталям и способность организовывать процессы сделают их идеальными кандидатами на руководящие должности. К тому же звезды обещают, что труд Дев точно не останется незамеченным.

Козерог

Всем известно, что Козероги всегда стремятся к вершине, и именно осенний период станет переломным. Если они давно мечтали о повышении или расширении обязанностей, то вскоре будет тот момент, когда появится такая возможность. Амбициозность и дисциплина выйдут на первый план.

