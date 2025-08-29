Гороскоп на сегодня со всеми деталями, предостережениями и предложениями, уже можно прочитать на LifeStyle 24.

Не пропустите Для 3 знаков зодиака конец августа будет очень неожиданным – к чему готовиться

Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 29 августа для Овнов

Овны входят в список тех, кому астрологи напоминают, что только работа на совесть принесет успех. Высокая осторожность предстоит с работой с документами.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 29 августа для Тельцов

У Тельцов начнется период испытаний. Их будут проверять на прочность в профессиональном плане и личной жизни. Если достойно преодолеете трудности, то получите от высших сил соответствующий подарок.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 29 августа для Близнецов

При необходимости, можете положиться на своих родных и друзей. Именно они помогут вам с некоторыми вопросами.

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 29 августа для Раков

Сегодня Раки будут очень продуктивными. Они наконец-то достигнут желаемого успеха и начнут работать над реализацией своих мечтаний.

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 29 августа для Львов

Сегодняшний день для Львов будет очень успешным. Утро начнется с хороших новостей, а остальная часть суток станет толчком к саморазвитию.

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 29 августа для Дев

Девам сегодня обещают фарт. Кроме того, наконец-то будет возможность поделиться своими успехами с другими, ведь из вашего окружения исчезли завистники.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 29 августа для Весов

Весы будут в хорошем настроении. Однако в конце дня в вашу дверь могут постучаться незваные гости, но проблем от них не будет.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 29 августа для Скорпионов

Если не попробуете, то не узнаете, стоило это делать или нет. Переборов страх, есть шанс получить то, что так долго ждали.

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 29 августа для Стрельцов

Пришло время вкладывать деньги в саморазвитие. Кроме того, некоторую сумму надо отложить, ведь она может вам понадобиться в конце года.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 29 августа для Козерогов

У Козерогов может возникнуть рабочий конфликт. Но волноваться не стоит, ведь астрологи прогнозируют, что вам повезет достойно выйти из ситуации, которая сложилась.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 29 августа для Водолеев

Водолеи удивятся, как маленькие шаги могут привести к большой мечте. И это лишь будет первым этапом удивления (в хорошем смысле этого слова).

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 29 августа для Рыб

У Рыб будет много работы с информацией. Также рекомендовано сегодня поискать для себя новые возможности, возможно, стоит подумать о смене места работы.

Уже совсем скоро некоторые знаки избавятся от старых проблем, которые мешали двигаться вперед.