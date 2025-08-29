Гороскоп на сьогодні з усіма деталями, пересторогами та пропозиціями, вже можна прочитати на LifeStyle 24.

Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для Овнів

Гороскоп на 29 серпня для Овнів

Овни входять до списку тих, кому астрологи нагадують, що тільки робота на совість принесе успіх. Висока обережність має бути з роботою із документами.

Гороскоп для Тельців

Гороскоп на 29 серпня для Тельців

У Тельців почнеться період випробувань. Їх перевірятимуть на міцність у професійному плані та особистому житті. Якщо гідно подолаєте труднощі, то отримаєте від вищих сил відповідний подарунок.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп на 29 серпня для Близнюків

За потреби, можете покластись на своїх рідних і друзів. Саме вони допоможуть вам з деякими питаннями.

Гороскоп для Раків

Гороскоп на 29 серпня для Раків

Сьогодні Раки будуть дуже продуктивними. Вони нарешті досягнуть бажаного успіху і почнуть працювати над реалізацією своїх мрій.

Гороскоп для Левів

Гороскоп на 29 серпня для Левів

Сьогоднішній день для Левів буде дуже успішним. Ранок почнеться з хороших новин, а інша частина доби стане поштовхом до саморозвитку.

Гороскоп для Дів

Гороскоп на 29 серпня для Дів

Дівам сьогодні обіцяють фарт. Крім того, нарешті буде можливість поділитись своїми успіхами з іншими, адже з вашого оточення зникли заздрісники.

Гороскоп для Терезів

Гороскоп на 29 серпня для Терезів

Терези будуть у хорошому настрої. Однак наприкінці дня у ваші двері можуть постукати непрохані гості, але проблем від них не буде.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на 29 серпня для Скорпіонів

Якщо не спробуєте, то не дізнаєтесь, вартувало це робити чи ні. Переборовши страх, є шанс отримати те, на що так довго чекали.

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп на 29 серпня для Стрільців

Настав час вкладати гроші у саморозвиток. Крім того, деяку суму треба відкласти, адже вона може вам знадобитись наприкінці року.

Гороскоп для Козорогів

Гороскоп на 29 серпня для Козорогів

У Козорогів може виникнути робочий конфлікт. Та хвилюватись не варто, адже астрологи прогнозують, що вам пощастить гідно вийти з ситуації, яка склалась.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп на 29 серпня для Водоліїв

Водолії здивуються, як маленькі кроки можуть привести до великої мрії. І це лише буде першим етапом здивування (у хорошому значенні цього слова).

Гороскоп для Риб

Гороскоп на 29 серпня для Риб

У Риб буде багато роботи з інформацією. Також рекомендовано сьогодні пошукати для себе нові можливості, можливо, варто подумати про зміну місця праці.

Уже зовсім скоро деякі знаки позбудуться старих проблем, які заважали рухатись уперед.