Ретроградный Меркурий для этих 3 знаков зодиака не окажется проблемой

Период ретроградного Меркурия, который длится с 15 марта по 7 апреля, обойдет стороной лишь трех знаков зодиака. Эти счастливцы могут вздохнуть с облегчением.

Близнецы, Весы и Водолей, ретроградный Меркурий не принесет вам особых проблем, а, возможно, даже поможет найти новые возможности, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

На этот раз ретроградный Меркурий не сможет выбить Близнецов из колеи. Практичность и терпение помогут избежать любых неурядиц. Просто продолжайте делать свое дело и не обращайте внимания на других. Кроме того, можете рассчитывать на определенную выгоду, если приложите усилия к конкретной задаче.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Весы будут чувствовать себя слишком уверенными, чтобы считаться с ретроградным Меркурием. В апреле удастся сохранить контроль над определенной ситуацией, а энергия и харизма помогут легко решить любые вопросы. В то время, когда другие будут суетиться, Весы лишь будут наблюдать и наслаждаться стабильностью.

Гороскоп для Весов

Водолей

Астрологи говорят, если ретроградный Меркурий попытается несколько "расшатать" жизнь Водолеев, то они воспримут это как призыв к приключениям. Легкость, оптимизм и умение импровизировать помогут легко приспособиться к любым изменениям. Апрель станет временем новых идей, путешествий и знакомств.

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В период ретроградного Меркурия у кого-то начнется белая полоса в жизни. Гороскоп дал ответ, кто это будет.