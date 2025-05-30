3 знака зодиака, которым стоит простить все обиды и идти дальше
- Статья рассказывает о трех знаках зодиака, которым астрологи советуют простить прошлые обиды и двигаться вперед.
- Интерес вызывает акцент на астрологическом прогнозе, что указывает на возможность освобождения от бремени прошлого этим летом, что может значительно улучшить эмоциональное состояние этих знаков.
Некоторым знакам зодиака пора наконец отпустить все, что болело, мучило и держало в прошлом. Вместо того чтобы нести обиды дальше, пришло время освободиться и с легким сердцем двигаться вперед.
Рак, Скорпион и Козерог, этим летом выпадет шанс освободиться от внутренних обид и начать жить без бремени прошлого, пишет LifeStyle24.
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Рак
Из-за своей уязвимости Раки хранят обиды глубоко и длительное время. Это становится следствием того, что прошлое начинает влиять на настоящее. Астрологи говорят, что изменения придут тогда, когда для них освободится место.
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Скорпион
Скорпионы никогда и ничего не забывают, но в этом году они стоят на грани внутреннего очищения. Простить – не значит согласиться. Это значит перестать позволять боли диктовать правила игры.
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Козерог
Хотя Козероги и редко говорят о своих обидах, однако у них они глубокие и системные. Иногда они могут даже забыть, почему злятся – однако на душе все равно тяжело. Этот июнь даст возможность начать все сначала – без тени разочарований.
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