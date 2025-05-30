3 знака зодиака, которым стоит простить все обиды и идти дальше

Некоторым знакам зодиака пора наконец отпустить все, что болело, мучило и держало в прошлом. Вместо того чтобы нести обиды дальше, пришло время освободиться и с легким сердцем двигаться вперед.

Рак, Скорпион и Козерог, этим летом выпадет шанс освободиться от внутренних обид и начать жить без бремени прошлого, пишет LifeStyle24.

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Рак

Из-за своей уязвимости Раки хранят обиды глубоко и длительное время. Это становится следствием того, что прошлое начинает влиять на настоящее. Астрологи говорят, что изменения придут тогда, когда для них освободится место.

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Скорпион

Скорпионы никогда и ничего не забывают, но в этом году они стоят на грани внутреннего очищения. Простить – не значит согласиться. Это значит перестать позволять боли диктовать правила игры.

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Козерог

Хотя Козероги и редко говорят о своих обидах, однако у них они глубокие и системные. Иногда они могут даже забыть, почему злятся – однако на душе все равно тяжело. Этот июнь даст возможность начать все сначала – без тени разочарований.

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Двойная жизнь для кого-то может быть разумным ходом. Однако другим трудно понять такой подход.