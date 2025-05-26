Слезы рекой: 3 знака зодиака, которые постоянно плачут

Слезы – один из способов выражения эмоций. И это вовсе не о слабости, а о чувствительности, эмпатии и способности жить на полную.

Дева, Рак и Рыбы, для вас слезы точно не являются признаком слабости, а способом пережить, очиститься и снова почувствовать себя на плаву, пишет LifeStyle24.

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Дева

Хотя Девы и выглядят сдержанными, но они часто накручивают себя, волнуются по мелочам и чувствуют усталость от стремления к перфекционизму. На фоне всего этого эмоции в один момент просто взрываются. Слезы становятся возможностью сбросить лишнее давление, после которого включается режим "у меня все под контролем".

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Рак

Раков очень легко обидеть, задеть или растрогать. Они стараются сдерживать эмоции, но, находясь наедине, дают волю слезам. Этот знак зодиака часто плачет из-за родных, воспоминаний или внутренних переживаний.

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Рыбы

Рыбы могут плакать под музыку, из-за грустного фильма, фразы или просто из-за определенного момента в жизни. Их эмпатия настолько сильная, что они часто плачут больше за других, чем за себя. Астрологи говорят, что в этом скрывается глубина жизни.

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Скорость – это хорошо, но иногда может иметь негативные последствия. Однако есть те знаки зодиака, которые ни на что не обращают внимания, поэтому постоянно торопят события.