Особый прогноз на День святого Валентина: кого пригласят на свидание мечты

День святого Валентина приходится на 14 февраля. В этот день влюбленные проводят время вместе, дарят подарки, признаются в чувствах и стараются сделать все, чтобы поразить вторую половинку.

Козерог и Рыбы, вас ожидает идеальное свидание, которое запомнится надолго. Насладитесь моментом и не бойтесь говорить о своих чувствах, пишет LifeStyle24.

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Козерог

Представители этого знака зодиака довольно романтичны. Некоторые даже имеют скрытую мечту о свидании, однако уже 14 февраля это желание реализуется. Звезды поспособствуют нежной атмосфере с приятными знаками внимания от партнера. Независимо от того, будет ли это неожиданный подарок, или ужин в любимом месте или незапланированная поездка – это свидание точно станет особенным. А вот одиноким Козерогам расстраиваться не стоит, ведь они могут встретить кого-то значимого в этот романтический день.

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Рыбы

Этот знак зодиака довольно мечтательный, поэтому он стремится к сказке в жизни. Именно на День святого Валентина Рыбам выпадет возможность пережить по-настоящему волшебный момент – романтическое признание, ужин при свечах или неожиданное признание от любимого человека. У одиноких Рыб может состояться судьбоносная встреча, которая со временем перерастет в нечто большее.

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