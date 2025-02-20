Кому в 2025 году стоит больше времени уделять себе – можете быть в списке

2025 год уже набрал свои обороты. Надо очень хорошо постараться, чтобы больше времени уделять себе, а не растворяться в работе или других жизненных заботах.

Рак, Дева и Козерог, следует научиться ставить себя на первое место, пишет LifeStyle24.

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Рак

Почти всегда Раки ставят чужие потребности выше своих. В этом году такая приоритетность может привести к эмоциональному выгоранию, если вовремя не изменить вектор взглядов на жизнь. В 2025 году на этот знак зодиака ожидает угроза ощущения "использованности" и мысль, что собственные проблемы не имеют никакого значения. Астрологи рекомендуют начать говорить "нет" и научиться находить время на то, что приносит истинное удовольствие.

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Дева

Большое количество работы и серьезная ответственность могут грозить Девам значительной перегрузкой. Если вовремя не сделать паузу, то есть риск выгореть и потерять интерес к жизни. Помните, работа не должна забирать всю вашу жизнь, поэтому надо научиться отдыхать и ценить маленькие радости.

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Козерог

Этот знак зодиака очень часто работает без отдыха, что уже в этом году может привести к физическому и эмоциональному истощению. Если не удастся найти баланс между работой и личной жизнью, то есть возможность потерять ощущение счастья и смысл жизни. Попробуйте больше времени уделять хобби, чтобы выровнять эмоциональный фон.

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