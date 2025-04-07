К кому из знаков зодиака в апреле вернется человек из прошлого

Астрологи говорят, что апрель 2025 не обойдется без неожиданных встреч и возвращения тех, кого вы уже, казалось бы, отпустили. К сожалению, некоторым знакам зодиака придется снова столкнуться с историей, которая еще не завершена.

Рак и Лев, вскоре придется заглянуть в глаза прошлому. Это может быть как шанс на завершение незакрытого гештальта, или начало нового там, где не ожидали, пишет LifeStyle24.

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Рак

Согласно предсказанию, человек, который оставил след в сердце, может неожиданно появиться снова. Есть вероятность контакта через письмо, сообщение или случайную встречу. Такое событие вызовет бурю эмоций и заставит задуматься, а действительно ли была поставлена точка. Внимательнее прислушивайтесь к своему сердцу, но не забывайте о рациональности. Задайте себе вопрос: А действительно ли эта история стоит второго шанса?

Гороскоп для Раков

Лев

Астрологи говорят, что в жизнь Львов может ворваться кто-то из далекого прошлого. Это может быть старая любовь или бывший друг, или подруга, где кое-что осталось недописанным или недоговоренным. Именно от вас будет зависеть: переписать историю или окончательно поставить точку. Но сначала обязательно проверьте с какими намерениями стремится вернуться этот человек.

Гороскоп для Львов

Решительность часто становится залогом успеха. Поэтому в апреле астрологи рекомендовали четырем знакам зодиака проявить эту сильную сторону.