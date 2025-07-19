Кто из знаков зодиака уже в августе решится изменить свою жизнь

Именно в августе некоторые знаки почувствуют энергетический толчок. Больше нельзя откладывать – время изменить свою жизнь кардинально, независимо от сомнений, страхов или ожиданий других.

Овен, Лев и Водолей, у каждого из вас – разные мотивы, но общее одно: пришло время расти, а не выживать, пишет LifeStyle24.

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Овен

Наконец-то Овны будут эмоционально готовы отпустить то, что тянет вниз. Это может быть связано с семейными решениями, переосмыслением темы любви и наконец – заботой о себе, а не только о других. Стоит лишь довериться внутреннему голосу, ведь он будет лучшим навигатором.

Гороскоп для Овнов

Лев

Уже в первых числах августа Львы почувствуют, что настал момент выйти из тени, изменить стиль жизни, место жительства или профессию. Это не импульс, а глубокое ощущение, что "я заслуживаю большего". Двигайтесь вперед с уважением к прошлому, но без страха оглянуться назад.

Гороскоп для Львов

Водолей

Водолеи часто откладывают радикальные изменения "на потом". Но уже в августе к ним придет осознание, что жить по старым схемам больше невозможно. Они могут решиться на разрыв отношений, кардинальную смену мировоззрения, места работы или социального круга.

Гороскоп для Водолеев

Хотя период завершения ретроградного Меркурия должен был бы принести облегчение, но у кого-то, к сожалению, начнется черная полоса в жизни.