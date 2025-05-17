2 знака зодиака, у которых впереди самые счастливые дни в году – кто это будет

Кого-то ждут счастливые дни, которые могут стать поворотными моментами года. Они заслужили на такое развитие событий.

Овен и Весы, этот май может стать месяцем, который вы будете вспоминать с улыбкой на лице еще много лет, пишет Lifestyle24.

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Овен

Именно сейчас для Овнов открывается "окно удачи" – время, когда Вселенная работает в унисон с их желаниями. Конец последнего весеннего месяца принесет успех в финансах, карьере, а также личных взглядах на некоторые вещи. Многие представители этого знака зодиака почувствуют, что они наконец-то находятся на "своем месте", а мечты стали еще более достижимыми.

Гороскоп для Овнов

Весы

Последние дни мая для Весов станут как глоток свежего воздуха после затяжной паузы. Астрологи говорят, что могут появиться новые возможности в отношениях, станет известно о предстоящих приятных семейных событиях, а со дня на день наконец наступит долгожданная душевная гармония. Кроме того, растет шанс осуществить то, что долго откладывалось – от путешествий до творческих прорывов.

Гороскоп для Весов

Май еще и станет месяцем развода. Кто-то захочет поставить точку в определенной любовной истории.