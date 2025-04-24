3 знака зодиака, которые до конца весны поедут в долгожданное путешествие

Конец весны будет благоприятным для путешествий. Согласно астрологическим прогнозам, именно в это время будет возможность осуществить свои мечты об отдыхе и новых впечатлениях.

Телец, Весы и Стрелец, планируйте путешествие заранее, чтобы получить максимум удовольствия и впечатлений, пишет LifeStyle24.

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Телец

Тельцы, которые давно мечтали об отдыхе, могут осуществить свои планы уже в мае. Этот период будет благоприятным для релаксации у моря. Стоит выбирать между Мальдивами, Грецией или Испанией. Кроме того, можно отправиться в гастрономический тур в Италию или Францию.

Гороскоп для Тельцов

Весы

А Весам прогнозируют романтические путешествия. Направления, например Париж, Венеция или Санторини, гарантируют незабываемые моменты. Май будет очень благоприятным для поиска гармонии отношений.

Гороскоп для Весов

Стрелец

Стрельцы, которые хорошо известны любовью к приключениям, могут запланировать длительные путешествия в Азию или Южную Америку. Май будет способствовать началу таких путешествий, которые обещают новые впечатления и изучение новых культур.

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Вскоре кому-то придется изменить свою жизнь. Это будет вынужденный шаг.