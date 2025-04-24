Телець, Терези та Стрілець, плануйте мандрівку заздалегідь, щоб отримати максимум задоволення та вражень, пише LifeStyle24.

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Телець

Тельці, які давно мріяли про відпочинок, можуть здійснити свої плани вже у травні. Цей період буде сприятливим для релаксації біля моря. Варто обирати між Мальдівами, Грецією або Іспанією. Крім того, можна вирушити у гастрономічний тур до Італії чи Франції.

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Терези

А Терезам прогнозують романтичні мандрівки. Напрями, як-от Париж, Венеція чи Санторіні, гарантують незабутні моменти. Травень буде дуже сприятливим для пошуку гармонії стосунків.

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Стрілець

Стрільці, які добре відомі любов'ю до пригод, можуть запланувати тривалі подорожі до Азії чи Південної Америки. Травень сприятиме початку таких мандрів, які обіцяють нові враження та вивчення нових культур.

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Невдовзі комусь доведеться змінити своє життя. Це буде вимушений крок.