Діва, Скорпіон, Водолій та Риби, повернення людей з минулого – не завжди помилка. Іноді це останній шанс щось змінити, пише LifeStyle24.

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Діва

У житті Дів з'явиться хтось, хто був дуже важливим. І це зовсім не випадково. Логіка може казати "не треба", однак душа благатиме про інакше. Дайте минулому шанс прояснити себе і лиш тоді робіть висновки.

Гороскоп для Дів

Скорпіон

Астрологи припускають, що цей знак зодіаку зустрінеться з людьми, з якими колись різко та болісно обірвали зв'язок. Всесвіт дасть можливість повернутись до минулого і завершити стосунки правильно. Травень стане місяцем внутрішньої сили й чесності перед собою.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Колишній друг, партнер чи колега з'являться у житті Водолія дуже несподівано. З цією людиною буде щось незавершене. І саме у травні ідеальний час або відновити зв'язок, або нарешті поставити крапку.

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Риби

Цікаво, що Риби відчують повернення людини з минулого через сни та підказки інтуїції. І коли ця особа з'явиться – це зовсім не стане сюрпризом. Всесвіт дасть шанс переосмислити відпустити або знову повірити у почуття.

Гороскоп для Риб

Для когось травень стане ще й часом отримання хороших новин. Дехто їм навіть може позаздрити.