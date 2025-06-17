2 знака зодиака, которых июнь огорчит плохим известием

Не для всех знаков зодиака полученные новости будут приятными. Стоит подготовиться к плохим известиям, которые испортят настроение или заставят переосмыслить важные вещи.

Лев и Рыбы, даже если июнь не принесет приятных сюрпризов, стоит помнить, что каждое испытание – это возможность вырасти, окрепнуть и освободить пространство для чего-то нового, пишет LifeStyle24.

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Лев

Для Львов июнь может принести разочарование в сфере дружбы или партнерства. Возможно, получите известие, которое разрушит иллюзию относительно кого-то из круга близких людей. Это может быть измена, манипуляция или неприятная правда, которую долго не замечали. Особенно осторожно следует относиться к конфликтам на работе или сплетням, которые могут повлиять на репутацию. Астрологи рекомендуют не делиться своими планами со всеми. Интуиция подскажет, кому лучше доверять.

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Рыбы

Рыбы могут получить новость, которая будет связана с семьей или финансами. Это может быть неожиданное сообщение о расходах, долгах или семейной ситуации, которая изменит ритм жизни. Кроме того, эмоциональный фон не будет стабильным – важно не впадать в панику и не преувеличивать. Стоит опираться на факты, а не на домыслы. То, что сначала кажется кризисом, может оказаться очередным этапом очищения.

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А будут и те, кому повезет в любви до конца этого месяца. Судьба к ним более благосклонна.